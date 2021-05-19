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19:50

Вишневский призвал лишить театр Эйфмана права на оперативное управление домом Басевича

фото ЗакС политика Вишневский призвал лишить театр Эйфмана права на оперативное управление домом Басевича

Петербургский депутат Борис Вишневский направил письменную просьбу губернатору Александру Беглову, в которой он призывает лишить ГБУК "Академический театр балета Бориса Эйфмана" и ГПОУ "Академия танца Бориса Эйфмана" права на оперативное управление историческим домом Басевича, пережившим накануне очередной пожар. "Яблочник" подчеркивает, что возгорание стало уже четвертым за последнее время и вторым - за "эйфмановский" период, начавшийся весной 2019 года.

"На протяжении двух лет не делается ничего для обеспечения элементарной безопасности и сохранности дома Басевича, не говоря уже о его надлежащей консервации и первоочередных противоаварийных работах. Напротив, как мне представляется, речь идет о сознательном доведении дома до полной аварийности, чтобы оправдать его снос. Это хорошо известная "технология", благодаря которой мы уже потеряли не одно историческое здание (например, дом Рогова на Загородном пр.)", - говорится в письме.

По предположению депутата, вполне мог иметь место умышленный поджог, который "выглядит как ответ" на пикеты против награждения Бориса Эйфмана званием почетного гражданина Петербурга.

Прошлым летом снос аварийного дома Басевича, памятника архитектурной эпохи модерн,  одобрил КГИОП. Этому пытаются сопротивляться оппозиционные депутаты ЗакСа, протестующие вместе с активистами против планов возвести на его месте академию Бориса Эйфмана.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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