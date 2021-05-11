18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

11 мая, 18:34

Защитники дома Басевича призвали депутатов не избирать Эйфмана почетным гражданином Петербурга

фото ЗакС политика Защитники дома Басевича призвали депутатов не избирать Эйфмана почетным гражданином Петербурга

Общественное движение "Живой город" направило всем депутатом Законодательного собрания Петербурга письма с просьбой не поддерживать кандидатуру балетмейстера Бориса Эйфмана при голосовании за почетного гражданина города, сообщили ЗАКС.Ру представители организации.

Градозащитники заявили, что из-за расширения Академии танца Бориса Эйфмана на улице Большой Пушкарской расположенному здесь доходному дому И.И. Басевича угрожает снос. На его месте планируется создание общежития для артистов, а на месте соседнего здания детского сада - интернат для иногородних воспитанников.

"Дом Басевича и детский сад находятся через дорогу от его академии, которая занимает целый квартал между Большим проспектом П.С. и Большой Пушкарской улицей. Открытие академии в 2013 году обошлось бюджету Петербурга в 2,2 млрд рублей. В ходе строительства был снесен исторический синематограф начала ХХ века, который охранялся как выявленный объект культурного наследия, соседние исторические дома были повреждены и пошли трещинами", - говорится в письме на имя депутатов.

Его авторы также заявили, что за прошедшие 5 лет в доме Басевича регулярно осуществлялись поджоги, "заказчиками которых, скорее всего, преследовалась цель довести здание до необратимой аварийности, что облегчило бы процедуру согласования его сноса". 

В пресс-службе Академии танца Бориса Эйфмана ЗАКС.Ру сообщили, что специально здание под свой интернат не выбирали. 

"Никогда ни академия, ни театр не выступали за то, чтобы разрушить дом Басевича. Мы только за созидание, за сохранение истории", - сказала представительница академии Виктория Родецкая.

По ее словам, решение о судьбе дома принимают эксперты и городские власти. Она отметила также, что здание в его нынешнем состоянии угрожает жизни и здоровью петербуржцев и служит "излюбленным местом обитания асоциальных элементов и подростков". Родецкая добавила, что соседский детский сад переехал после признания его здания аварийным.

"Садик все эти годы дружит с академией, дети приходят друг к другу на мероприятия. Реальные родители воспитанников сада ни на что не жалуются и не просят их защищать", - заверила представительница академии.

Кандидатуру Эйфмана в почетные граждане выдвинули сразу три общественные организации, в том числе "Союз театральных деятелей Российской Федерации".

Напомним, ранее в Заксобрании выражали недовольство еще одной кандидатурой в почетные петербуржцы. Депутаты Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") и Ольга Ходунова (КПРФ) обратили внимание, что генерального директора ЗАО "Биокад" Дмитрия Морозова к высокому званию представила фирма, которой он руководит, а не общественники, как этого требует закон. 

Также на звание почетных граждан претендуют ученый-гидротехник Юрий Васильев и заслуженный врач России Петр Яблонский. 

Голосование по их кандидатурам состоится на одном из майских заседаний Заксобрания. 

Фото: ВООПИиК


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

11 мая, 18:45 Вишневский просит прокурора проверить сведения о принуждении к участию в праймериз ЕР

11 мая, 13:28 Макаров выразил соболезнования родственникам жертв нападения на школу в Казани

11 мая, 12:33 Беглов выступит в ЗакСе 12 мая

7 мая, 15:12 Макаров получил от Беглова поздравление с днем рождения

7 мая, 13:56 "Навсегда записываются в генетический код": Макаров опубликовал статью ко Дню Победы

5 мая, 15:23 "Наша духовная погранзастава": Макаров поздравил с 9 мая ветеранов и блокадников

4 мая, 20:55 "Большие яйца могут быть не только у курицы": Пригожин высказался об амбициях Макарова

4 мая, 20:19 Дмитриева: Окончательный состав Заксобрания - это воля избирателей

4 мая, 12:46 Ветренко об участии Макарова в праймериз в ЗакС: Это не акт протеста, это нормально организованный пиар

4 мая, 10:55 Макаров подал документы на праймериз в ЗакС и перекрестился


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11 мая, 20:54 Володин хочет публичной дискуссии об отмене анонимности в интернете

11 мая, 20:52 Муниципал: Совет МО "Горелово" отказался снимать полномочия с депутата Лебедевой

11 мая, 20:26 Детский омбудсмен Кузнецова: В Татарстане не охраняется 11% школ

11 мая, 19:59 РФ вновь высылает дипломата: на этот раз - румынского

11 мая, 19:21 В Петербурге усиливают патрули для обеспечения безопасности на воде

11 мая, 18:57 Вишневский подал иск к прокуратуре и МВД за отказ возбуждать уголовное дело о клевете

11 мая, 18:55 Экстренное заседание Совбеза РФ пройдёт в Мурманске 12 мая

11 мая, 18:45 Вишневский просит прокурора проверить сведения о принуждении к участию в праймериз ЕР

11 мая, 18:35 В Госдуме одобрили идею привлекать Росгвардию к охране школ

11 мая, 18:34 Защитники дома Басевича призвали депутатов не избирать Эйфмана почетным гражданином Петербурга

11 мая, 18:29 Мэр Орла стал фигурантом уголовного дела

11 мая, 18:00 Традиционный петербургский фестиваль корюшки отменили из-за "ковидных" ограничений

11 мая, 17:59 КГИОП готовит иск против собственника старинного дома в Пушкине

11 мая, 17:30 С Соболь взыскали ещё миллион рублей по искам Пригожина

11 мая, 17:21 Свыше 12 тысяч петербуржцев прошли постковидную реабилитацию

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru