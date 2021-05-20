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15:51

Тилль Линдеманн отказался комментировать приговор архангельскому активисту за клип Rammstein

фото ЗакС политика Тилль Линдеманн отказался комментировать приговор архангельскому активисту за клип Rammstein

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн отказался комментировать приговор активисту из Архангельска Андрею Боровикову, которого осудили на 2,5 года колонии за репост клипа на песню Pussy, передает "Новая газета".

"Я не хочу обсуждать эту тему", — цитирует издание ответ Линдеманна по электронной почте на письмо журналистов.

Ломоносовский суд Архангельска признал Боровикова виновным по ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографии). Он разместил клип в своих видеозаписях во "ВКонтакте". Эксперты усмотрели в клипе "натуралистические сцены с изображением полового акта, с наглядной демонстрацией гениталий", не обладающие при этом "научно-просветительской, художественной или исторической ценностью".

Соло-гитарист Rammstein Рихард Круспе высказался о приговоре на своей странице в Instagram, заявив, что его шокировала "суровость приговора", и что группа всегда выступает за свободу искусства как одно из основных прав человека. 

фото: houston.calls / Instagram

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