Организаторы Земского съезда оспорили в суде ужесточение антикоронавирусных мер в Новгороде

Организаторы съезда независимых муниципальных депутатов оспорили указ губернатора Новгородской области об ужесточении антикоронавирусных мер в регионе, сообщается в Telegram-канале Земского съезда.

Организаторы обратили внимание на то, что ограничительные меры в Новгородской области ужесточили за два дня до начала Земского съезда. Среди мер - ограничение количества участников до 30 человек для всех мероприятий и до 50 - для тех, которые организовывают региональные власти.

"Мы, оргкомитет Земского съезда, убеждены, что это попытка сорвать наше мероприятие. Поэтому мы не готовы просто смириться с произволом", - заявили организаторы.

Они также направили "всем руководителям силовых органов" обращения с предостережением от превышения должных полномочий и разгона съезда. При этом они отметили, что ищут способ организовать съезд "так, чтобы максимально соответствовать требованиям указа", хоть и считают его "неправомерным и политизированным".

Цель Земского съезда – выработать общие требования для будущей реформы муниципального самоуправление, предполагающей расширение бюджетов и полномочий муниципалов. Мероприятие собирались организовать за счет добровольных пожертвований. При этом банковский счет, на который собирались пожертвования, оказался заблокирован в апреле.

Петербург на Земском съезде будут представлять Светлана Уткина (МО "Финляндский округ"), Алексей Касаткин (МО "Васильевский"), Виталий Боварь (МО "Владимирский округ") и Ирина Майорова (МО "Гражданка").