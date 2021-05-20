Глава Приморского района Цед отчитался о доходе в 3,1 млн рублей за 2020 год

Администрация Приморского района 20 мая опубликовала данные о доходах и имуществе сотрудников за 2020 год. Районный глава Николай Цед отчитался о доходе в 3,1 млн рублей, что меньше прошлогоднего дохода на 200 тысяч рублей. Список собственности у него не изменился: квартира на 98,1 кв.м и машина Audi Q-7. Пользуется Цед тремя земельными участками общей площадью около 4 тысяч кв.м и двумя домами (239 кв.м и 170 кв.м). Как следует из декларации, земельные участки и один из домов находятся в собственности супруги Цеда. Ее доход в 2020 году составила 3,5 млн рублей, годом ранее она была "богаче" на 400 тысяч рублей.

Первый заместитель главы администрации Алексей Никоноров отчитался о доходе в 2 млн рублей, что на 1,2 млн меньше цифры за 2019 год. Среди его собственности три земельных участка общей площадью около 20 тысяч кв.м, дом на 59,4 кв.м, BMW 318, квадроцикл CF 500A (в декларации за 2019 год значился в угоне), мотоциклы Harley Davidson и Ducati, катер Crestliner 1800 Super Hawk и два прицепа. В прошлом году у Никонорова еще были трицикл и двигатель, но теперь моторная лодка "Волжанка" и лодочный мотор Mercury F 200 XL DTS EFI.

Замглавы Мария Фролова отчиталась о доходе в 2 млн рублей. В собственности у нее машина Volvo XC 60, доля в земельном участке в 891 кв.м и четыре квартиры (две в долях).

О доходе в 1,7 млн рублей отчитался заместитель руководителя районной администрации Антон Александров. Владеет он совместно с супругой квартирой на 72,3 кв.м и лично автомобилем Skoda Octavia. Машины в декларации за прошлый год указано не было.

Другой замглавы Артем Гырла сообщил о доходе в 1,6 млн рублей. Среди его имущества земельный участок на 1 тысячу кв.м, дом на 90 кв.м, две квартиры и две машины: Volkswagen Caddy и Volkswagen Polo. В декларации за 2019 год у Гырлы значилась только одна квартира. В новом документе поясняется, что недвижимость он приобрел с помощью накоплений и ипотеки.

Доход в 2 млн рублей задекларировала замглавы Инесса Волкова. В собственности у нее указана только квартира на 41,6 кв.м. Ее коллега по должности Сергей Плужник задекларировал доход в 1,7 млн рублей, а владеет он квартирой на 64 кв.м.

Самый большой доход среди сотрудников администрации указан у начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной политики Сергея Вещеникина - 6,78 млн рублей. Он владеет долей в квартире на 44,3 кв.м и автомобилем Hyundai Solaris. В пользовании у него две квартиры и гараж. В 2019 году Вещенкин отчитался о доходе в 2 млн рублей, а список собственности был аналогичным - только отсутствовал гараж.

София Саттарова

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