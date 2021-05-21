Беглов сбрил усы

Губернатор Петербурга Александр Беглов в пятницу, 21 мая, появился на публике без усов. Видео с главой города без растительности на лице продемонстрировал телеканал "Санкт-Петербург".

В новом образе губернатор предстал перед представителями бизнеса, которых награждал в Смольном.

Отметим, что Беглов уже сбривал усы во время работы полпредом. В должности главы города он сделал это впервые. Более того, градоначальник время от времени позволял себе каламбуры на тему своих усов. Например, перед муниципальными выборами 2019 года Беглов заявил:

"Я к чему заговорил про выборы. Вот сейчас собирается разное вороньё: "Вот мы придём, мы вас научим". Чему вы нас научите? Мы сами с усами. Странно, что кто-то приедет и будет нас учить развивать город. Пришлого можно поставить директором завода, а муниципалы должны быть свои".

Скрин: телеканал "Санкт-Петербург"

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