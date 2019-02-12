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12 февраля, 17:28

Беглов о кандидатах в муниципалы: Собирается вороньё, а мы и сами с усами

Выступая перед коллективом концерна ВКО "Алмаз-Антей", врио градоначальника Петербурга Александр Беглов сделал резкий выпад в адрес кандидатов в муниципальные депутаты, выборы которых пройдут в Северной столице в начале сентября 2019 года. Заявление Беглова приводит "Интерфакс".

Я к чему заговорил про выборы. Вот сейчас собирается разное вороньё: "Вот мы придём, мы вас научим". Чему вы нас научите? Мы сами с усами. Странно, что кто-то приедет и будет нас учить развивать город. Пришлого можно поставить директором завода, а муниципалы должны быть свои. Город требует защиты,

— Александр Беглов - о муниципальных выборах

Под "пришлыми" врио, вероятнее всего, имеет ввиду тех, кто намерен принять участие в электоральном событии при помощи "Умного голосования" политика Алексея Навального. Не так давно оппозиционер приезжал в город на Неве с тем, чтобы "презентовать" проект петербуржцам. ЗАКС.Ру подробно освещал данное событие.

Ранее Беглов заявил о намерении провести конкурс на должность "советника губернатора, курирующего выборы в местное самоуправление": городу, констатировал он, нужно больше "молодых лидеров".

В 2019 году в Петербурге одновременно пройдут губернаторские и муниципальные выборы. Свои команды для участия во вторых готовят, помимо Навального, блогер Илья Варламов в кооперации с Максимом Кацем и партией "Яблоко", а также "Объединенные демократы".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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23:34   Дед Иван   РУСЬ
Все кто имеет рабскую душонку, согласен с пенсионным грабежом, коррупцией, с безработицей, с кризисом и ложью путино-едрисей! Голосуйте рабы за кандидатов от Едро_Обещалкиных.

22:35    
Я, лично, буду голосовать за коренного. И не из едра.

0:55    
Беглом не мы-петербуржцы. Он с «золотой лопатой» не наш и не с нами.

0:52    
А Беглова то кто тренирует на губернатора, те же пришлые кремлевские. По чьим технологиям тетки бюджетницы будут пачками засовывать бюлютени с  поставленными галочками против уже названной фамилии. Лучше уж молчал.

0:11    
22:24  Беглов тоже приезжий. И Стаканида, и Жорж.

0:00   Бордунов  
18:49 До-до-до. Исполком... опком...  попком. А потом отлично встроился в пул перестроечной номенклатуры.  Сходи, мудозвон кумачовый, напомни ему про партбилет.

12 февраля, 22:24    
В Екатерингофский округ требуется новый Глава. Хватит приезжих рвачей. Правильно сказал Беглов: "Муниципалы должны быть свои".

12 февраля, 21:51    
Беги, Беглов, беги....из города вон.

12 февраля, 21:21    
для 19.21
Вот уж Романова  ВРИО  Беглов никак не напоминает. Бакинский комиссар. Уже заигрался.

12 февраля, 20:49    
"Одно то, что он трудился в Исполкоме и Обкоме КПСС"... пора ему на пенсию. Пусть на даче снег именной лопатой убирает.

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