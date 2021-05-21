Больницу им. Семашко вновь перепрофилировали под приём COVID-больных

Петербургская больница №38 имени Н.А. Семашко спустя полтора месяца после "освобождения" от ковидной зоны вновь перепрофилирована под инфекционных стационар, проинформировали в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. Для пациентов с COVID-19 развёрнуто 356 коек.

Эргашев напомним, что горожан с внебольничными пневмониями и коронавирусом на сегодняшний день готовы принять 13 городских и два федеральных стационара, резерв - 5992 инфекционных места, из них свободны 1176.

"Хочу напомнить, что все основные ограничения, ранее введенные до 15 мая, продлены до конца месяца. Сохраняются масочный режим и ограничения для публичных мероприятий. Но наиболее эффективной мерой борьбы с инфекцией является вакцинация", - подытожил Эргашев.

Накануне, напомним, вновь заработал временный "ковидарий" в "Ленэкспо".

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