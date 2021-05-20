Ковидарий в "Ленэкспо" возобновит приём пациентов в годовщину своего открытия

Разбитый в "Ленэкспо" временный ковидный госпиталь вновь начнёт принимать пациентов в пятницу, 21 мая: ровно год назад в павильоны выставочного комплекса поступили первые COVID-больные. Последний пациент был выписан из "ковидария" в феврале текущего года, напомнили в Смольном.

Для больных петербуржцев подготовили 97 коек в павильоне №5, из них семь - реанимационные. При этом в администрации Северной столицы заверили, что в случае необходимости из резерва могут быть оперативно восстановлены оставшиеся 296 мест.

В работе во временном госпитале будут задействованы 79 медиков, из которых 27 - врачи, 36 - медсёстры, 15 - санитары. Главой отделения назначили врача-инфекциониста Руслана Дмитришена, который руководит павильоном №7 в обе волны пандемии.

Добавим также, в России вновь начало увеличиваться количество граждан, подхвативших коронавирус: в Петербурге - почти 800 заболевших.