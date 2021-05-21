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14:58

"Не видит солнечного света": Адвокат известил об ухудшении здоровья отца Ивана Жданова в СИЗО

фото ЗакС политика "Не видит солнечного света": Адвокат известил об ухудшении здоровья отца Ивана Жданова в СИЗО

Пребывающий в СИЗО отец оппозиционера Ивана Жданова Юрий жалуется на существенное ухудшение состояния здоровья, поделился с "МБХ медиа" адвокат Владимир Воронин.

Врач в изоляторе, по его словам, якобы не отличает тонометр от глюкометра.

"Когда он пришел к врачу и начал говорить про давление, врач ему сказал: "У вас же есть глюкометр". А глюкометр — аппарат для измерения сахара в крови. А второй раз, когда Юрий Павлович жаловался на то, что давление в один день дико низкое, а в другое дико высокое, врач ему сказал: "Ну так погода", - рассказал о ситуации Воронин.

Кроме того, из-за того камера, в которой находится Жданов, выходит окнами на северную сторону, у мужчины начала развиваться катаракта ввиду недостатка освещения.

"Он сидит и в принципе не видит солнечного света, все время сидит под тусклым искусственным освещением. Да, есть прогулочный дворик, но это называется так красиво. Это точно такая же камера, где вместо потолка решетка и видно маленький кусочек неба. Ходить там негде, никакого тренажерного зала нет, что бывает в московских СИЗО. Он не двигается, а так как он человек пожилой, то, естественно, начинают болеть суставы на ногах", - добавил адвокат.

Ранее 67-летнему отцу Жданова переквалифицировали статью обвинения на более тяжелую: теперь это ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и ст. 292 УК (служебный подлог) - вкупе они предполагают до 10 лет лишения свободы.

О деле против Юрия Жданова стало известно в конце марта. У силовиков нашлись претензии к его работе в администрации посёлка Искателей в НАО. Являясь членом местной жилищной комиссии, чиновник рекомендовал главе посёлка предоставить одной женщине квартиру по договору социального найма, однако позднее выяснилось, что ее семья уже получила жилищную субсидию.

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