Усманов и Абрамович вновь вошли в рейтинг самых богатых жителей Британии

Издание Sunday Times опубликовало традиционный ежегодный рейтинг 250 богатых граждан Великобритании, куда вошло пятнадцать выходцев из Советского Союза. Как и год назад, наиболее удачливыми из них оказались бизнесмены Алишер Усманов (шестое место, состояние $18,4 млрд), Роман Абрамович (восьмое место, $17,1 млрд) и Михаил Фридман (одиннадцатое место, $15,3 млрд). За год доходы всех троих выросли.

В топ-250 также присутствуют другие, помимо Фридмана, совладельцы "Альфа-банка" Герман Хан и Алексей Кузьмичев, основатели игровой студии Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы из Вологды, которые стали новичками рейтинга, и вдова бывшего московского мэра Юрия Лужкова Елена Батурина.

Отмечается, что Усманов стал щедрым благотворителем за последние двадцать лет, пожертвовав $5,95 млрд стерлингов личных средств.