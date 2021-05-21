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Муниципал

18:08

Беглов предложил наказать единоросса из МО "Лиговка-Ямская" за ошибки в декларации

фото ЗакС политика Беглов предложил наказать единоросса из МО "Лиговка-Ямская" за ошибки в декларации

В муниципальный совет МО "Лиговка-Ямская" пришло обращение от губернатора Александра Беглова (есть в распоряжении ЗАКС.Ру), в котором тот указал на искажения в декларации о доходах за 2019 год у местного депутата "Единой России" Сергея Крайнева.

Какие именно ошибки допущены, не уточняется. Однако глава города написал, что искажение признано несущественным. 

Ссылаясь на федеральный закон "О противодействии коррупции", Беглов заявил о необходимости либо досрочно лишить Крайнева полномочий, либо применить к нему "иную меру ответственности".

Ранее депутат Крайнев попал в список "22 бездомных единоросса". После того как в конце 2020 года, рассмотрев обращения губернатора, несколько местных советов Петербурга лишили полномочий оппозиционных мундепов, штаб Навального подготовил перечень муниципалов-единороссов, не сообщивших в своих декларациях о наличии недвижимости. В этот список попал и Крайнев. Позже партия "Яблоко" попросила Беглова повторно изучить декларации этих 22 депутатов. 

Глава МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский сообщил ЗАКС.Ру, что дата заседания, на котором будет рассмотрено обращение губернатора, пока не назначена. По словам руководителя муниципалитета, и в муниципальном совете и в местной администрации есть больные COVID-19, поэтому здание "Лиговки-Ямской" пока закрыто на карантин. Войтановский добавил, что сам он тоже повторно заразился коронавирусом.


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