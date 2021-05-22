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Муниципал

14:16

Земский съезд муниципалов открылся в Новгороде

фото ЗакС политика Земский съезд муниципалов открылся в Новгороде

В Великом Новгороде в субботу, 22 мая, начался Всероссийский съезд независимых муниципальных депутатов (Земский съезд), организованный по инициативе оппозиционного политика Юлии Галяминой, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

Мероприятие проходит в гостинице "Россия". Из-за новых требований губернатора Алексея Никитина в каждом из двух залов единовременно присутствует не более 30 человек. Журналистов пускают по очереди на 5 минут, чтобы сделать фотографии. 

— Наш губернатор, ставленник из Москвы, в определённых кругах прослыл либералом. "Эхо Москвы", например, его так представляет. Вот, посмотрите, какой это либерал, — сказала ЗАКС.Ру депутат Думы Великого Новгорода Анна Черепанова. 

В первый день работы съезда планируется обсудить концепцию реформы местного самоуправления, борьбу с коррупцией на местах и особенности МСУ в селах и в малых городах. Завершить работу планируется дискуссией "Местное самоуправление и федерализм: после поправок". Ожидается, что в ней примут участие депутаты региональных парламентов, в том числе представители петербургского ЗакСа Борис Вишневский и Максим Резник

На второй день запланированы принятие заявлений против политических репрессий, а также о недопустимости лишения депутатов мандатов без участия избирателей. Кроме того, должны выступить приглашённые кандидаты в Госдуму. 

Несколькими днями ранее губернатор Новгородской области Алексей Никитин ужесточил "коронавирусные" ограничения, запретив частные публичные мероприятия численностью свыше 30 человек. Организаторы съезда заявили, что решение главы региона носит политический характер и призвано сорвать мероприятие, однако пообещали все равно провести его, соблюдая меры безопасности. Галямина отметила, что поскольку распоряжение Никитин ограничивает конституционные права граждан, оно должно вступать в силу через 10 дней после публикации. Организаторы сообщили, что обжаловали этот документ в суде.

 

Сергей Еремеев


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