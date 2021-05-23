Медведев уточнил свою позицию относительно добровольности прививок

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, чье высказывание о допустимости принудительной вакцинации вызвало общественное обсуждение, развернуто пояснил в Facebook. что он на самом деле стремился донести до людей в своей резонансной речи. По мнению чиновника, значительная часть людей невнимательно его услышала и потому он был, с далеко идущими выводами, превратно понят. Бывший премьер подчеркнул, что даже в исключительных случаях, когда обязательная вакцинация целесообразна, для нее необходимо принять специальные нормативные акты, но до этого России пока еще далеко.

"У нашей страны есть шансы получить коллективный иммунитет от SARS-CoV-2 в ходе добровольной вакцинации. Хотя пока она идет медленно, что грозит нам новыми волнами заболеваемости. При этом, по мнению большинства исследователей, иммунитет, полученный после болезни или прививки от этого заболевания, не имеет пожизненного характера. Значит будут необходимы регулярные прививки на основе календаря вакцинации", - рассудил Медведев.

Напоследок он для сравнения вспомнил практиковавшиеся в Советском Союзе общеобязательные прививки от некоторых заболеваний. С его точки зрения, это давало возможность "быстро локализовать наиболее опасные" из них.