На Невском проспекте прошли пикеты в поддержку художницы Юлии Цветковой

Активисты провели одиночные пикеты возле Гостиного двора в поддержку художницы, ЛГБТ-активистки и феминистки Юлии Цветковой, рисунки которой силовики Комсомольска-на-Амуре посчитали порнографией. Требовать свободу для Цветковой вышло восемь человек.

— Я думаю, что это беспредел. Дело, конечно, не в рисунках. К порнографическому стилю они отношения не имеют. Речь идёт о травле и преследовании девушки. Мне кажется, это последовательное давление на Юлию Цветкову, чтобы она прекратила свою деятельность. Это пример того, как государство давит на человека, который даже не занимался политикой, а просветительством, — рассказал участник пикета Иван Овсянников, активист Российского Социалистического Движения.

Сотрудники полиции подошли к активисткам ещё до того, как они развернули свои плакаты. Они предупредили пикетирующих, что в Петербурге действует постановление правительства №121 "О мерах по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции" и проведение публичных мероприятий запрещено. У всех пикетчиков проверили документы.

— Короче, я вас призываю к недопущению нарушения общественного порядка, — закончил полицейский.

Задерживать пикетчиков не стали, дав им простоять на Невском проспекте около полутора часов.

В начале мая ЛГБТ-активистка несколько дней голодала в знак протеста против затягивания своего дела и превращения его в закрытое. 7 мая художница прекратила недельную голодовку по просьбе матери, докторов и защитников. В отношении Цветковой возбуждено дело по ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографии). Поводом стали рисунки женских тел, которые она публиковала в своих группах "ВКонтакте", посвященных бодипозитиву и секс-просвещению. Ей четырежды предъявляли обвинение.

Константин Леньков