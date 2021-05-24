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11:31

Глава Минюста поддержал идею использовать труд заключенных вместо мигрантов

фото ЗакС политика Глава Минюста поддержал идею использовать труд заключенных вместо мигрантов

Министр юстиции Константин Чуйченко счел правильной идею главы ФСИН использовать труд заключенных на крупных стройках, передает "Интерфакс".

"Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу", - сказал Чуйченко.

По его словам, надо "двигаться по всем направлениям, создавать места". Министр считает интересными те проекты, где будут трудиться тысяча и более заключенных, но пока таких мест нет. 

Чуйченко полагает, что создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания. Он назвал серьезной проблемой нехватку мест для этого: заключенных, имеющих такое право, порядка 180 тысяч, а мест для этого - лишь чуть более восьми тысяч.

Глава ФСИН Александр Калашников высказал идею о труде заключенных на крупных объектах 20 мая. По его мнению, осужденные на этих работах могли бы заменить трудовых мигрантов.

 

фото: government.ru

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