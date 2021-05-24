В Петербурге увековечили память звезды фильма "Белое солнце пустыни" Луспекаева

В Петербурге, на улице Торжковской, 32, появилась памятная табличка заслуженному артисту РСФСР, звезде фильма "Белое солнце пустыни" Павлу Луспекаеву, оповестили в Смольном. В этом доме актёр жил до 1970 года, пока работал в БДТ.

"Павел Луспекаев – настоящий символ эпохи. Мало кто знает, что он жил в Приморском районе почти 10 лет, и сохранение памяти об этом стало по-настоящему народным проектом. Ко мне пришли наши краеведы и предложили поддержать инициативу. Буквально за полтора года мы прошли все этапы согласований, и вместе открываем памятную табличку", - поделился впечатлениями на церемонии открытия руководитель Приморского района Николай Цед.

Успех Луспекаеву принесла роль таможенника Верещагина в фильме "Белое солнце пустыни". Всего его фильмография насчитывает более 20 картин, включая такие, как "Республика ШКИД", "Три толстяки" и "Долгая счастливая жизнь".

В прошлом году рядом с домой на Торжковской, 32, появился сквер, которому также присвоили имя Луспекаева.

Фото: пресс-служба Смольного

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.