Глава Комздрава: Не установлена связь вакцинации и наступления летального исхода

Специальная комиссия комитета по здравоохранению Петербурга изучает сообщения о смертях после вакцинации. На данный момент комиссией полностью изучены два случая смерти вакцинировавшихся. Обе смерти не связаны с вакцинацией, об этом сообщил председатель комздрава Дмитрий Лисовец на пресс-конференции ТАСС 24 мая.

- По информации, которую мы получили из медицинских организаций, два случая разобраны полностью <…> В этих случаях не установлена связь между вакцинацией и наступлением летального исхода, - сообщил Лисовец.

Результаты исследования третьего зарегистрированного случая наступления летального исхода станут известны 31 мая. Для этого нужно дождаться результатов патологоанатомического исследования.

Ранее, 15 апреля Лисовец сообщал, что смерти, выявленные в ходе прививочной кампании, не связаны с вакцинацией. По его словам, у умерших "просто не сформировался иммунитет", так как они не прошли полный цикл вакцинации.

Константин Леньков