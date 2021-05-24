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24 мая, 18:31

Бездействие КГИОП послужило поводом для нового иска по Охтинскому мысу

фото ЗакС политика Бездействие КГИОП послужило поводом для нового иска по Охтинскому мысу

Доктора и кандидаты исторических наук обратились с очередным исковым заявлением в суд, требуя признать незаконным бездействие КГИОП, не спешащим включать объекты на Охтинском мысу (в данном случае это - оборонительные рвы и основание башни крепости Ландскрона) в перечень объектов культнаследия. Истцы полагают, что Смольный игнорирует поручение Владимира Путина о создании музея на обозначенной территории.

Напомним, на Охтинском мысу "Газпром нефть" запланировал возведение многофункционального комплекса и ландшафтного парка. Под исторический музей будет отведено 1,5 тысячи кв. метров общей площади. Истцы полагают, что учреждение музея в таком "урезанном" виде противоречит указу главы государства, который говорил о "создании историко-археологического музея-заповедника".

Заявители настаивают на признании незаконным бездействия Минкульта, Смольного и КГИОП в части выполнения поручения Путина. От ведомств хотят, чтобы они предоставили предложения по созданию музея-заповедника.

Добавим также, ранее петербургские градозащитники обсудили варианты развития Охтинского мыса. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

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24 мая, 18:31 Бездействие КГИОП послужило поводом для нового иска по Охтинскому мысу

24 мая, 17:58 Суд признал законным заключение врачей якутского ПНД о принудительной госпитализации шамана Габышева

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