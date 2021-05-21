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12:23

Петербургские градозащитники обсудили судьбу Охтинского мыса

В Северной столице 20 мая стартовал Петербургский градозащитный форум, который продлится до 23 мая. Хотя мероприятие проходит под девизом "Спасем памятники Охтинского мыса", в рамках форума планируют рассмотреть и ряд других вопросов.

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Первый день конференции посвятили обсуждению создания на территории Охтинского мыса историко-археологического музея-заповедника. На собрании присутствовали эксперты, активисты-градозащитники и сотрудники научных учреждений. На встречу были приглашены и представители администрации Петербурга и "Газпрома", но никто из них не пришёл. Заместитель председателя ВООПИиК Александр Кононов на открытии форума сообщил, что эта встреча планировалась как для узких специалистов, так и для неравнодушных жителей города. В обсуждении темы Охтинского мыса приняли участие депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, юрист-градозащитник Павел Шапчиц, историк архитектуры и археолог Олег Иоаннисян, историк Яков Гордин и другие эксперты. 

Впервые о планах "Газпрома" застроить Охтинский мыс стало известно в 2006 году. Небоскрёб, который сейчас находится в Лахте, планировалось возвести на мысе, но после долгих судебных разбирательств проект пришлось перенести. Хоть тогда градозащитникам удалось "отбить" Охтинский мыс от застройки, в марте 2020 года "Газпром", который по-прежнему оставался собственником участка, представил новый проект развития мыса. Автором выступило японское архитектурное бюро Nikken Sekkei. Это должны быть два здания, которые, по задумке создателей, похожи на "хрустальный корабль" и отсылают к истории города. Кроме офисов для сотрудников компании, проект предусматривал наличие социальных объектов: выставочных центров, конференц-залов, ресторанов, парка и смотровой площадки. Активисты идею не оценили. 

Позиция градозащитников очень конкретная — не допустить строительства каких-либо зданий на территории, которую ещё в 2001 году признали археологическим памятником. Единственное верное использование мыса по их мнению - музей-заповедник. Президент дал соответствующее поручение в январе 2021 года. Ответственными за выполнение назначили Ольгу Любимову, главу Минкульта, губернатора Петербурга Александра Беглова и председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексея Миллера. 

Позже, 29 апреля стало известно, что Смольный договорился с "Газпромом" о создании "выставочного пространства" площадью 1,5 тысячи кв. м на территории мыса, что не устроило градозащитников. Из доклада археолога Петра Сорокина следует, что реальная площадь остатков средневековых крепостей составляет около 70 тысяч кв. м. По его информации, 15% территории мыса, которые городские власти собрались выделить для выставочного пространства, практически не относятся к останкам древних крепостей Ландскрона и Ниеншанц. Археологи убеждены, что охранный статус должен получить весь мыс. 

Депутат ЗакСа Вишневский рассказал о сложностях взаимодействия с городскими властями. Парламентарий сообщил, что в ближайшем времени отправит депутатский запрос с требованием провести встречу сторонников застройки мыса и "настоящих" градозащитников. Пока что чиновники от подобных встреч отказываются.

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на фото: Борис Вишневский

— Пиотровский мне отвечает, что беседовал с археологом Соловьевой [Наталья Соловьева, сотрудник Института материальной культуры РАМН], но у неё достаточно сокращенное, я бы сказал, мнение о том, что нужно охранять на Охтинском мысу. Встречаться с реальными защитниками мыса он [Пиотровский] отказывается, - добавил Вишневский. 

Он озвучил два способа решения проблемы: город может выкупить обратно территорию Охтинского мыса или "признать памятники памятниками". 

— Я вас уверяю, если там выяснится, что там невозможно ничего строить, "Газпром" будет готов, возможно, городу подарить [участок], толку от владения этой территории для него просто не будет, — считает Вишневский. 

Вице-президент петербургского Союза архитекторов Святослав Гайкович поделился мнением иностранных коллег о сложившейся ситуации, прочитав письмо Севери Блумстеда, бывшего директора Музея архитектуры Финляндии. 

— Он пишет, что исследователь Кристиан Ливен из Национального архива Швеции говорит следующее: "Ни в коем случае русские не должны забывать историю Ниеншанца, потому что это часть патриотической истории. Завоевание Ландскроны - это одна из величайших побед новгородцев. Шведы старались держать их подальше от Балтийского моря, но проиграли. Воссоздание руин не является проблемой по стоимости и имеет огромное историческое значение", - зачитал Гайкович. 

Он отметил, что иностранные специалисты желают успехов петербургским активистам в сохранении архитектурного памятника. 

Итогом встречи 20 мая стал проект обращения к ответственным за создание музея-заповедника: Любимовой, Беглову и Миллеру. В своём письме участники форума задаются вопросом, почему те так и не выполнили поручение президента. Напомним, президент указал конкретный срок, до которого исполнители должны были предоставить свои предложения по созданию музея-заповедника - 1 мая 2021 года. Градозащитники были возмущены концепцией, предложенной губернатором. 

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на фото: Александр Кононов

"Каким образом то, что было четко сформулировано в поручении Президента В.В. Путина, а именно предложение по созданию историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе, вдруг оказалось проигнорированным теми, кому это Поручение было адресовано? И каким образом вместо проекта создания историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе речь вдруг стала идти о невнятно очерченном губернатором А.Д. Бегловым "археологическом музее" и неком крошечном "выставочном пространстве" размером 30x50 метров?" - говорится в обращении. 

Константин Леньков


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