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12:18

Глава Коми ответил на жалобы жителей села фразой "Для вас я — Путин"

фото ЗакС политика Глава Коми ответил на жалобы жителей села фразой "Для вас я — Путин"

Глава Коми Владимир Уйба в разговоре с жителями села Мутный Материк заявил, что он для них — "Путин" в ответ на идею обратиться к президенту Владимиру Путину из-за разлива нефти, видео опубликовано на YouTube-канале "Новая республика".

Уйба 17 мая прибыл в Мутный Материк. Напомним, ранее там произошел крупный разлив нефтепродуктов после прорыва трубопровода "Лукойла". Заодно жители села пожаловались губернатору на проблемы с питьевой водой, медициной и транспортом. Уйба попросил составить ему перечень вопросов.

Одна из жительниц села сказала, что надо жаловаться напрямую Путину.

"Да какой Путин? Для вас я — Путин. Какой Путин вам? Я для вас Путин, конечно, а кто я для вас?", — сказал Уйба в ответ.

В пресс-службе правительства Коми заявили, что Уйба имел в виду, что решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть, передает РИА "Новости".

"Не нужно обращаться с этими проблемами сразу же к президенту страны, надо попробовать сначала разобраться на местном уровне. В республике высшее должностное лицо — глава республики Коми. Об этом Владимир Викторович и сказал во время встречи с жителями села Мутный Материк – он избран жителями главой республики Коми, он и должен прежде всего решать проблемы жителей республики — а не президент страны. Глава республики несёт ответственность за то, что происходит на территории региона", — сказали в правительстве региона.

 

фото: kremlin.ru

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