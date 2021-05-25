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12:52

Дмитрий Быков: Протасевич на сегодня - первый журналист в мире

фото ЗакС политика Дмитрий Быков: Протасевич на сегодня - первый журналист в мире

Писатель и публицист Дмитрий Быков сделал несколько выводов из скандальной экстренной посадки рейса Афины-Вильнюс в Минске и последующего задержания оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича. Прежде всего, Быков считает, что на сегодняшний день 26-летний белорус, сооснователь и бывший главред Telegram-канала NEXTA - "журналист номер один" в мире, поскольку это единственный представитель профессии, для поимки которого понадобилось задействовать самолет-истребитель.

"Истребитель, выпущенный для перехвата мирного гражданского рейса в небе Европы, – это особый случай. Это гениальный ход Господа, потому что Лукашенко получит в будущем именно такое название. Он истребитель Белоруссии, удерживающий в заложниках десять миллионов человек", - пишет автор в новой заметке для "Собеседника".

Еще один вывод публициста состоит в том, что в меняющемся мире диктаторы все меньше боятся санкций от "импотентных" международных инстанций и все больше опасаются частных энергичных активистов, умеющих зарабатывать популярность в социальных сетях.

По убеждению литератора, утверждать, будто Протасевичу в его положении никак нельзя помочь извне, стыдно. Быков уверен, что слово "нельзя" в данном случае применимо к другим действиям: таким, как полеты над Белоруссией и торговля с ней при нынешнем политическом руководстве.

Напомним, что инцидент 23 мая был обусловлен сообщением о якобы заложенной бомбе на борту. При этом в небо над Белоруссией был поднят военный самолет. В результате посадки Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу, задержали. Накануне вечером сооснователь канала NEXTA, заметно нервничая в кадре, записал видеообращение, распространенное белорусскими властями. В нем он сообщил, что с ним обращаются в рамках закона и что он дает признательные показания по делу об организации массовых беспорядков.

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