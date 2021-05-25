Роспотребнадзор запретил "шведский стол" в отелях на время проведения ПМЭФ-2021

В гостиницах, которые примут гостей и участников Петербургского международного экономического форума в июне, нельзя будет организовывать питание по принципу "шведского стола", сообщает пресс-служба Смольного. Прием пищи персоналом гостиниц и кафе при них должен будет проводиться в строгом соответствии с заранее составленным графиком. Решение об этом принадлежит Роспотребнадзору. Места общественного пользования и питания будут снабжены специальной разметкой, помогающей людям соблюдать полутораметровую социальную дистанцию, всем будут выдавать маски и перчатки. Перед заселением всех постояльцев проверят на коронавирус методом ПЦР-исследования.

"Для этого 25.05.2021 до 05.06.2021 в гостиницах будут организованы специальные помещения для забора биоматериала. Заселение будет проводится преимущественно в одноместные или семейные номера. Членов одной делегации рекомендовано размещать в одном блоке или одной части коридора", - говорится в сообщении.

Ранее объявлялось, что тесты на коронавирус придется оплачивать самим гостям.

Напомним, что из-за пандемии в прошлом году форум отменили. ПМЭФ-2021 пройдет с 2 по 5 июня, его собирается посетить президент Владимир Путин.