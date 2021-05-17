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12:08

Участникам ПМЭФ-2021 придется самим оплачивать тестирование на коронавирус

фото ЗакС политика Участникам ПМЭФ-2021 придется самим оплачивать тестирование на коронавирус

Участники Петербургского международного экономического форума – 2021 будут сами оплачивать тестирование на коронавирус, передает "Фонтанка.ру" со ссылкой на представителей Росконгресса.

"По решению Роспотребнадзора, тестирование для всех категорий участников, организаторов, СМИ и структур, обеспечивающих безопасность форума, является платным. Расходы на проведение ПЦР-тестирования каждая организация несет самостоятельно", – сообщили в Росконгрессе, не уточняя цену тестирования.

По данным издания, изначально предполагалось, что расходы по тестированию лягут на Роспотребнадзор, но глава ведомства Анна Попова настояла на том, чтобы эти издержки несли организаторы. Сообщается, что стоимость анализа может составить тысячу рублей, а некоторые категории участников смогут претендовать на бесплатный тест: например, сотрудники Смольного, представители словых силовых ведомств, которые будут обеспечивать безопасность мероприятия.

В начале мая организаторы объявили, что тесты на коронавирус будут обязательны для всех участников ПМЭФ, и некоторым придется сдавать анализы несколько раз. В 2021 году форум проведут в очном формате, причем на этот раз стоимость билетов выросла практически вдвое. Так, пакет "Стандарт" обойдется в 840 тысяч рублей.

 

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