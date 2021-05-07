Участников и посетителей ПМЭФ-2021 обяжут сдавать тест на коронавирус

Организаторы Петербургского международного экономического форума – 2021 сообщили что на объектах проведения форума будет действовать ряд мер по обеспечению эпидемиологической безопасности. В том числе всем участникам придется сдавать тест на коронавирус.

Меры коснутся санитарного режима при проведении мероприятий, доступа в места проведения, организации питания, санитарной обработки помещений, обеспечения участников и персонала индивидуальными средствами защиты. Так, при аккредитации участникам, волонтерам, сотрудникам СМИ и персоналу придется сообщить, переболели ли они коронавирусом, есть ли у них антитела и проходили ли они вакцинацию.

Перед прибытием на площадку форума придется сдавать ПЦР-тестирование на коронавирус. Это можно будет сделать в специально развернутых пунктах тестирования в аэропорту Пулково, на Московском вокзале и в отелях Петербурга. Сдать тест можно с 1 июня, но не позднее чем за сутки до посещения площадки ПМЭФ-2021. Результат тестирования автоматически загрузится в систему аккредитации, если он будет отрицательным, то бейдж будет активизирован для доступа на площадку. Результат будет действителен в течение всего периода проведения форума.

Для посещения пленарного заседания форума нужно будет пройти дополнительное тестирование на коронавирус за сутки до события. Иностранным гостям потребуется пройти также тест за 72 часа до пересечения границы.

Персонал будет бесконтактно измерять температуру посетителей: в проходе на форум откажут тем, чья температура тела превысит 37,1 градус. В помещениях будут проводить уборку с дезинфекцией, автомобили будут проходить специальную обработку антибактериальными средствами после каждого рейса. При рассадке пассажиров организаторы пообещали соблюдать социальную дистанцию. На площадке также будут работать медкабинеты, дежурить бригады скорой помощи и реанимобили.

ПМЭФ-2021 планируется провести в очном формате. Ранее на сайте форума опубликовали стоимость билетов, и оказалось, что они подорожали практически в два раза. Так, пакет "Стандарт" обойдется в 840 тысяч рублей.