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18:16

В московский офис "Радио Свобода"* вновь явились судебные приставы

фото ЗакС политика В московский офис "Радио Свобода"* вновь явились судебные приставы

Московская редакция "Радио Свобода"* сообщила о том, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) нанесли ей очередной визит. Основанием для него стали новые дела, возбужденные в отношении организации из-за неуплаты штрафов за отсутствие маркировки иностранного агента в некоторых материалах. Приставы принесли новые документы о принудительном взыскании штрафов и сфотографировали интерьеры столичного офиса журналистов.

Редакция обращает внимание на два обстоятельства, затрудняющих исполнение требований ФССП. Во-первых, производства были возбуждены еще 17 мая и на исполнение их отводилось только пять дней. Во-вторых, погасить задолженность им предложили путем банковского перевода, однако счета ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* уже более десяти дней как арестованы российским государством.

13 мая столичный Тверской суд отменил "Радио Свободе" 140 штрафов, отправив дела на пересмотр. Другие 117 штрафов на общую сумму 28,8 млн рублей суд решил оставить в силе.

Во время прошлого визита, имевшего место 14 мая, приставы опечатали помещение.

*Организация включена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

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