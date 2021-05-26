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12:58

РФ высылает очередного болгарского дипломата

фото ЗакС политика РФ высылает очередного болгарского дипломата

Российский МИД объявил о признании персоной non grata одного из сотрудников болгарского посольства, для чего в офис министерства вызвал посла Болгарии.

"Данная мера является ответом на принятое в апреле с.г. болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona nоn grata" дипломата Посольства России в Софии", - гласит официальное сообщение.

Отметим, что Россия организовывает высылки дипломатов в течение всей весны, неизменно позиционируя эти шаги как вынужденные симметричные меры в ответ на немотивированные недружественные действия западных стран. Причиной для "обмена любезностями" послужили обвинения в адрес РФ в связи с взрывами на военных складах в Болгарии и Чехии в предыдущие годы. МИД болезненно реагирует не только на государства, которые обвиняют ее в диверсиях, но и с теми, кто выражает солидарность Чехии и Болгарии в этом вопросе. В течение весны РФ признала non grata дипломатов из Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и всех прибалтийских государств. В феврале точно так же "досталось" дипломатам ФРГ и Швеции за "повышенный интерес" этих государств в несанкционированным акциям в поддержку Алексея Навального.

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