Мундепы Петербурга обратились к Лаврову из-за арестованной в Минске россиянки Сапеги

Арест россиянки Софии Сапеги в Минске побудил нескольких петербургских муниципалов оставить свои подписи под коллективным письмом к министру иностранных дел Сергею Лаврову. Петербуржцы указывают в документе, что де-факто Сапега стала заложницей белорусских властей, что в изоляторе на Окрестина, где ее содержат, регулярно применяются пытки и что 23-летнюю девушку необходимо срочно освобождать. Тем временем авторы письма констатируют недостаточную активность МИД в этом вопросе.

"Мы, члены Совета ассоциации независимых депутатов Санкт-Петербурга, призываем министерство иностранных дел России незамедлительно предоставить консульскую помощь Софии Сапега. Мы также требуем безотлагательной встречи российского консула в Минске с Софией Сапега. Предлагаем присоединиться к нашему обращению депутатам всех уровней", - говорится в письме.

Обращение подписали Сергей Кузин (МО "Гавань"), Ксения Лаврова (МО "Владимирский округ"), Алексей Касаткин (МО "Васильевский"), Ольга Галкина (МО "Морской"), Денис Евдокимов (МО "Пороховые"), Василий Кунин (МО "Малая Охта"), Фёдор Грудин (МО "Правобережный") и Сергей Самусев (МО № 15).

Напомним, что инцидент случился 23 мая. Белорусские силовики под предлогом якобы заложенной бомбы на борту самолета Афины-Вильнюс принудили его к экстренной посадке в Минске. После этого задержали двух пассажиров: экс-главреда оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его подругу Сапегу. Оба проходят по тяжким статьям об организации массовых беспорядков прошлыми летом и осенью и помещены в СИЗО. Страны Евросоюза в связи с посадкой самолета и захватом пассажиров ввели новые санкции против режима Александра Лукашенко.

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