Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Муниципал

13:13

Мундепы Петербурга обратились к Лаврову из-за арестованной в Минске россиянки Сапеги

фото ЗакС политика Мундепы Петербурга обратились к Лаврову из-за арестованной в Минске россиянки Сапеги

Арест россиянки Софии Сапеги в Минске побудил нескольких петербургских муниципалов оставить свои подписи под коллективным письмом к министру иностранных дел Сергею Лаврову. Петербуржцы указывают в документе, что де-факто Сапега стала заложницей белорусских властей, что в изоляторе на Окрестина, где ее содержат, регулярно применяются пытки и что 23-летнюю девушку необходимо срочно освобождать. Тем временем авторы письма констатируют недостаточную активность МИД в этом вопросе.

"Мы, члены Совета ассоциации независимых депутатов Санкт-Петербурга, призываем министерство иностранных дел России незамедлительно предоставить консульскую помощь Софии Сапега. Мы также требуем безотлагательной встречи российского консула в Минске с Софией Сапега. Предлагаем присоединиться к нашему обращению депутатам всех уровней", - говорится в письме.

Обращение подписали Сергей Кузин (МО "Гавань"), Ксения Лаврова (МО "Владимирский округ"), Алексей Касаткин (МО "Васильевский"), Ольга Галкина (МО "Морской"), Денис Евдокимов (МО "Пороховые"), Василий Кунин (МО "Малая Охта"), Фёдор Грудин (МО "Правобережный") и Сергей Самусев (МО № 15).

Напомним, что инцидент случился 23 мая. Белорусские силовики под предлогом якобы заложенной бомбы на борту самолета Афины-Вильнюс принудили его к экстренной посадке в Минске. После этого задержали двух пассажиров: экс-главреда оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его подругу Сапегу. Оба проходят по тяжким статьям об организации массовых беспорядков прошлыми летом и осенью и помещены в СИЗО. Страны Евросоюза в связи с посадкой самолета и захватом пассажиров ввели новые санкции против режима Александра Лукашенко.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:31 Материалы "санитарных" дел Соболь, Ляскина и Навального поступили в суд

17:04 Помимо ареста Галямина получила 10 тысяч рублей штрафа за Земский съезд в Новгороде

16:59 СК по Петербургу возбудил дело против проката электросамокатов из-за инцидента с избиением горожан на Невском

16:40 "Коммерсант": Летом заключенных привлекут к строительству БАМ

16:33 Следователи пришли к обыском к экс-сенатору, владельцу обанкротившегося МБСП Бажанову

16:23 Директор РАНХиГС Шамахов еще не решил, будет ли выдвигаться в ЗакС

16:16 В Василеостровском районе ради строительства отеля снесут дореволюционный дом

15:33 Роспотребнадзор вновь не нашел ни одного пригодного для купания пляжа в Петербурге

15:17 Шульман: Лукашенко сумел поставить себя в удивительное промежуточное положение

14:58 Госдума окончательно одобрила проект закона о запрете адвокатам приносить телефоны в колонии

14:38 Бывшего петербургского депутата Волчека приговорили к 3 годам колонии за мошенничество

14:34 Макаров о праймериз: Нам не нужен административный ресурс

14:19 Макаров намерен остановить конфликты на дорогах с помощью Уголовного кодекса и генетического кода

13:59 Калининградский Роспотребнадзор хочет на полмесяца запретить все массовые мероприятия

13:58 Смольный выделил более 2 млрд рублей на ремонт Биржевого моста

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru