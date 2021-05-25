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18:41

Задержанную с экс-главредом NEXTA россиянку Сапегу поместили в СИЗО белорусского КГБ

фото ЗакС политика Задержанную с экс-главредом NEXTA россиянку Сапегу поместили в СИЗО белорусского КГБ

Белорусский суд отправил на два месяца под арест россиянку 23-летнюю Софью Сапегу, которую в минувшее воскресенье минские силовики сняли с самолета Афины-Вильнюс вместе с сооснователем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем под предлогом якобы заложенной бомбы на борту. Как сообщил РБК адвокат Александр Филанович, давший подписку о неразглашении, ее поместили в СИЗО КГБ.

"Ей оказана и будет оказываться надлежащая юридическая помощь. В ближайшее время адвокат намерен посетить Софью по месту её содержания", - рассказал юрист.

Девушку заподозрили в совершении уголовно наказуемых деяниях летом-осенью прошлого года, в ходе массовых уличных протестов против очередного переизбрания президента Александра Лукашенко. Ее близкий друг Роман Протасевич тоже находится в местах лишения свободы.

Накануне вечером белорусские официальные Telegram-каналы распространили видеозапись, на которой Протасевич с синяками под глазами уверяет, что с ним обращаются законно, что он здоров и сотрудничает со следствием по делу о массовых беспорядках в прошлом году. 

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