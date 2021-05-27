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14:32

В Центре Гамалеи заявили, что прошедшие курс вакцинации "Спутником V" не заразны

фото ЗакС политика В Центре Гамалеи заявили, что прошедшие курс вакцинации "Спутником V" не заразны

Руководитель лаборатории Центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что люди, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V", не заразны, передает ТАСС.

"Наши данные показывают, что люди, получившие две дозы вакцины, не участвуют в распространении вируса, потому что вирус из этих людей не выделяется", - сказал Гущин.

В январе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что привитые граждане все равно должны носить маски до тех пор, пока не сформируется коллективный иммунитет. Он опасался, что привитые все равно могут передавать инфекцию тем, кто от нее не защищен. 

 

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