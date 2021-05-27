"Самокат не виноват"

В Петербурге 27 мая прошла пресс-конференция, посвященная проблеме электросамокатов, которые в последнее время нередко становятся причиной ДТП и других неприятных инцидентов в городе. Эксперты обсудили перспективы регулирования кикшеринга и пришли к выводу, что в настоящем виде ситуацию оставлять нельзя. Участники встречи считают, что спасти положение позволит совместное обсуждение с представителями кикшеринговых компаний и городских властей.

Депутат Законодательного собрания Ирина Иванова (КПРФ) согласилась, что проблема регулирования езды на электросамокатах действительно есть и напомнила, что законотворческая деятельность по этому вопросу ведется с 2018 года. Эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по регуляторной гильотине в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов рассказал, что он был одним из экспертов, который написал отрицательное заключение на те предложения министерства транспорта. Тогда хотели выделить отдельную категорию участников дорожного движения, передвигающихся на подобных средствах передвижения.

- Минтранс предпринял попытку не урегулировать использование электросамокатов, а узаконить тот бардак, который существовал в те годы. На мой вопрос министерству транспорта о том, знают ли они, что в КоАП отсутствует такой термин как лицо, управляющее средством индивидуальной мобильности, они ответили, что знают. Да, мы хотим увести их из под КоАПа. Хорошо, что те поправки не приняли. Хоть Алексей Цивилев по-прежнему ругается в мою сторону грубыми словами, но по-прежнему продолжает у меня спрашивать, что такое электросамокат, - рассказал Попов.

На вопрос о том, относится ли электросамокат к транспортному средству, Дмитрий Попов ответил, что называть водителя самоката, вне зависимости от его мощности, пешеходом - неправомерно, ссылаясь на то, что в ПДД нет пункта, доказывающего обратное. Он отметил, что по закону, самокаты мощностью менее 250 Вт можно подвести под определение велосипеда, но, с точки зрения ФЗ №196 "О безопасности дорожного движения", любое транспортное средство, оборудованное мотором мощностью до 4 кВт относится к мопеду.

- До 250 Вт - это велосипед, больше 250 - это мопед. Каска, права - и на проезжую часть, - определил Попов.

Заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков рассказал, что при комитете создана рабочая группа, в которую вошли представители органов исполнительной власти, кикшеринговых компаний и общественных организаций. На данный момент они договорились о том, что нужно ограничить максимальную скорость самокатов до 15 км/ч на Невском проспекте, не допускать стоянки на узких тротуарах и убрать электросамокаты с Дворцовой площади. Следующим шагом он считает введение в приложения кикшеринга функции идентификации клиентов, чтобы "отсечь" несовершеннолетних. Ваньчков считает, что вся ответственность лежит на пользователях кикшеринга.

- Самокат сам по себе ни в чем не виноват. Виноваты всегда непосредственно пользователи самокатов, которые нарушают нормы поведения и установленные правила дорожного движения, пользовательское соглашение, которое они заключают с компанией, которая предоставляет самокат в аренду, - заявил Ваньчков.

Ваньчков утверждает, что необходимая инфраструктура для поездок в городе есть. По словам представителя комтранса, на сегодняшний день в Петербурге насчитывается более 126,5 км велодорожек. Другая проблема - где маршруты для велопрогулок более востребованы: представители велосообщества настаивают на том, что велодорожки нужны повсеместно, а те, кто использует велосипед в прогулочных целях, видит их потребность в рекреационных зонах, где автомобильный трафик не такой активный, как в центре города.

Одной из мер, предложенных исполнительным директором ассоциации "Пошли-поехали" Германом Мойжесом, стало обязательное владение водительскими правами для аренды электросамокатов. Попов добавил, что для улучшения ситуации на дорогах будет достаточно любой категории прав. Эксперт сомневается, что это сильно ограничит круг пользователей кикшеринга. По его мнению, сейчас "вся молодежь бежит за водительскими удостоверениями в автошколы".

Обсуждая недавнее происшествие на Невском проспекте, когда группа молодых людей на арендованных самокатах избила пешехода, сделавшего им замечание за неаккуратную езду, участники обсуждения обсудили незаинтересованность правоохранительных органов в выявлении нарушений среди арендаторов электросамокатов.

- Они не хотят этим заниматься. Не нужно было Бастрыкина [главу Следственного комитета] ждать. Первый же представитель МВД, который увидел это видео, должен был возбудиться, - комментирует Мойжес новость о возбуждении уголовного дела в лишении сервиса проката электросамокатов.

На встречу также приглашали представителя ГИБДД, но организаторы сообщили, что им не удалось получить ответ от ведомства.

В завершении встречи, участники круглого стола пришли к единому выводу о необходимости диалога с представителями кикшеринговых компаний и городских властей. Они также предложили запретить использование в центре города самокатов, мощность которых превышает 250 Вт. Езду на более мощных устройствах можно разрешить в парках и на специальных площадках. Депутат ЗакСа Иванова заявила о необходимости разработки подходящей инфраструктуры в новых районах города. Попов отметил, что проявить активность в этом вопросе следует не только комитету по транспорту, но и ГИБДД.

Константин Леньков

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