В Петербурге полиция задержала активистку РСД Ирину Козлову

Социальный антрополог и активистка Российского социалистического движения Ирина Козлова была задержана 27 мая в Петербурге, об этом ЗАКС.Ру сообщил соратник девушки Иван Овсянников.

Причина и обстоятельства задержания неизвестны, но в РСД полагают, что интерес полиции к Козловой может быть вызван ее участием в серии одиночных пикетов на Невском проспекте в поддержку художницы Юлии Цветковой, обвиняемой в распространении порнографии из-за рисунков женских тел, посвященных бодипозитиву и секс-просвещению. Активисты РСД провели эти пикеты в воскресенье 23 мая.

По словам Овсянникова, сейчас Козлова находится в 28 отделе полиции.

Ранее, 25 мая за пикет в поддержку Юлии Цветковой была задержана активистка Евгения Сметанкина. В ее отношении был составлен протокол по ч.2 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования). Куйбышевский районный суд отложил рассмотрение ее дела до 2 июня.