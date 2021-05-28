Дом капитана Романова в Солдатском переулке признали памятником

КГИОП наделил дом А.П. Романова на углу улицы Восстания и Солдатского переулка статусом культурно-исторического памятника регионального значения. Пресс-служба комитета сообщает о том, что он будет курировать обещающую быть сложной реставрацию здания в ближайшем будущем.

По мнению экспертов, дом капитана Романова являет собой "яркий пример петербургского доходного дома с лицевыми фасадами, выполненными в приёмах историзма с дробной деталировкой, разнообразной отделкой и насыщенным декором".

Отмечается высокая степень сохранности и подлинности авторских деталей оформления, в том числе лепнины, оригинальных карнизов и разноцветных элементов, выполненных из керамической плитки.

В Великую Отечественную войну здание, построенное в 1904-1905 годах по проекту архитектора Бориса Зонна, не подвергалось обстрелу и бомбардировкам. И тогда, и сейчас оно используется как многоквартирный жилой дом. Отметим, что ранее на этой неделе статус регионального памятника достался доходному дому Рянгина, расположенному ровно через дорогу от дома А.П. Романова и смотрящему на него.