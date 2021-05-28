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17:10

Экс-сотрудника "Водоканала" отправили под домашний арест в рамках дела о хищениях при возведении стадиона "Зенита"

фото ЗакС политика Экс-сотрудника "Водоканала" отправили под домашний арест в рамках дела о хищениях при возведении стадиона "Зенита"

Суд отправил под домашний арест бывшего директора по капстроительству и инвестициям петербургского "Водоканала" Андрея Поздеева в рамках расследования уголовного дела о хищении 4,8 млн рублей при строительстве стадиона "Зенита" на Крестовском острове. Уточняется, что мужчина проходит в статусе подозреваемого.

Следователи предполагают, что в 2017 году бывший начальник, действуя от лица "Водоканала", мог заключить договор с несколькими компаниями на поставку оборудования для будущей спортивной зоны. При этом часть привезенных деталей не соответствовали заявленному проекту, по факту имитируя оригинал. В то же время, считают в СК, проигнорировали данное обстоятельство, закрыв сделку. Как итог: часть бюджетных средств ушла сторонним лицам.

"Поздеев и его адвокат возражали против отправления в СИЗО, указав, что приведенные в ходатайстве следователя доводы не подтверждаются представленными материалами дела, также не подтверждается и причастность Поздеева к вмененному деянию. Суд избрал подозреваемому домашний арест по 25 июля 2021 года", - оповестили в пресс-службе судов Петербурга.

Следует добавить, что со строительством стадиона ранее были связаны и другие уголовные дела. Возведение арены растянулось на десять лет, а стоимость ее выросла многократно, преодолев сумму в 40 млрд рублей. Уже после сдачи объекта в эксплуатацию к его качеству возникло много претензий: несколько раз ломалось выкатное поле, регулярно протекала крыша.

Ответственного за возведение тогда ещё "Газпром Арены" экс-вице-губернатора Северной столицы Марата Оганесяна не так давно отправили на 5,5 лет в колонию. ЗАКС.Ру рассказывал о его деле.


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