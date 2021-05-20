Путь Оганесяна от строительства до колонии

Куйбышевский районный суд 19 мая огласил приговор бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну. Сторона обвинения запросила для бывшего чиновника 16 лет колонии строгого режима, но суд назначил 5 лет и 6 месяцев. Оганесяну инкриминировали статью 159 (мошенничество в особо крупном размере) и статью 290 (получение взятки) УК РФ, но судья решила, что мошенничество не доказано и оставила в силе только одну статью.

Не организованная группа

Оганесян был вице-губернатором Петербурга с 2013 года по 2015 год. Курировал он строительную сферу, в частности, строительство стадиона на Крестовском острове. Полномочия вице-губернатора Оганесян сложил по собственному желанию, а в марте 2016 года стал старшим вице-президентом банка "Российский капитал".

Осенью того же года Оганесяна задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Следственный комитет заявил, что бывший вице-губернатор обеспечил участие "Театрально-декорационных мастерских" в строительстве стадиона на Крестовском острове - компания получила контракт на поставку видеотабло. Перечисленный организации аванс в более чем 50 млн рублей был похищен через фирмы-"однодневки", заявило следствие. СК добавил, что Оганесян якобы заранее знал о намерении "ТДМ" не тратить деньги на видеотабло.

В деле также оказался замешан бывший первый заместитель главы комитета по строительству Петербурга Александр Янчик - он подписывал документы на перечисление денег, заявили в СК. Следствие назвало соучастниками преступления главу "ТДМ" Григория Попова, сотрудников организации Артема Куспица и Елену Ковалеву. Позже к ним добавили соучредителя фирмы Владимира Халифа.

Затем Оганесяну и Янчуку добавили еще один эпизод - хищения при поставке художественной подсветки на стадион. На эту работу и на строительство школы контракт получила компания ООО "Стройэлектромонтаж № 5". Следствие считает, что за это руководитель компании Василий Сливкин якобы передал чиновникам взятки, а посредниками выступили его сын Кирилл Сливкин и сотрудник организации Николай Хрипунов.

Суд установил, что бывшие чиновники якобы получили не менее 28 млн рублей в виде взятки от "ТДМ" и 20 млн рублей - от "СЭМ №5". При этом, при зачитывании приговора судья Екатерина Ботанцова отметила, что в деле нет доказательств того, что обвиняемые действовали группой лиц по предварительному сговору. Об этом свидетельствуют и показания самих фигурантов дела, уточнила судья:

- Установленные судом отношения между Оганесяном и Янчиком не могут однозначно и безусловно свидетельствовать о наличии организационной преступной группы. Суд доверяет показаниям подсудимых о том, что они не являлись организованной группой, поскольку их показания являются последовательными, согласованными и не противоречат показаниям свидетелей.

Судья решила выносить приговор каждому фигуранту дела индивидуально. Также Ботанцова посчитала обвинение Оганесяна и Янчика в мошенничестве в особо крупном размере "излишне вменяемым" и исключила эту статью - она подразумевает участие в организованной преступной группе. Бывшие чиновники намеревались получить взятку - для них было не важно, как и каким способом деньги к ним поступят: от аванса "ТДМ" или из личных средств компании, пояснила судья. Она добавила, что Оганесян и Янчик не имели непосредственного отношения к "ТДМ" и сам аванс на их счета не поступал. Взятку они якобы получили от сотрудников организации - это правонарушение "полностью охватывается" ч.6 ст.290 УК РФ, решила судья Ботанцова.

Переквалифицировала судья статьи и у других обвиняемых по делу "ТДМ" Ковалевой, Куспиц, Попову и Халифу с ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, подразумевает наличие организованной группы) на ч.3 ст.159.4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности).

По ч.6 ст.290 УК РФ Оганесяна и Янчика осудили и за получение взятки от "СЭМ №5". Деньги они получили двумя частями: одну передал сын главы организации Сливкин, вторую - сотрудник компании Хрипунов, заявила судья.

Обвинение просило дать Оганесяну 16 лет колонии строгого режима, штраф в 60 млн рублей и запрет работать на госслужбе в течение семи лет, а Янчуку - 14 лет колонии строгого режима, штраф в 60 млн рублей и запрет занимать должности на государственной службе в течение шести лет. Судья Ботанцова сообщила, что учитывает смягчающие обстоятельства у экс-чиновников: наличие работы на момент задержания, отсутствие других судимостей, наличие пожилых родственников на иждивении и другое. В итоге, Оганесян получил за два эпизода 5 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и штраф в 20 млн рублей. Судья уточнила, что проведенное в СИЗО время зачитывается бывшему вице-губернатору "день за день". В изоляторе Оганесян провел 4,5 года - сидеть ему осталось год. Янчука Куйбышевский районный суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей. До решения суда он находился под домашним арестом 4,5 года, но оставшийся срок проведет в колонии, уточнила судья.

Фигурантам дела по взятке от "ТДМ" суд назначил штрафы: Попову - 1,2 млн рублей, Ковалевой - 900 тысяч рублей, Куспицу - 800 тысяч рублей, Халифу - 800 тысяч рублей. Хотя обвинение запросило для них реальные сроки от 4 до 6 лет колонии и штрафы. При этом, судья объявила, что срок давности по их преступлениям истек и они освобождаются от наказания.

Главе "СЭМ №5" Василию Сливкину суд назначил 4,5 года колонии, его сыну Кириллу - штраф в 300 тысяч рублей, а Хрипунову - штраф в 2,8 млн рублей. Также судья удовлетворила гражданский иск от ООО "Инжтрансстрой-СПб", которое являлось основным подрядчиком стройки стадиона. Компании более 50 млн рублей должны выплатить Попов, Куспица, Ковалева и Халиф, объявила судья Ботанцова.

Защитник зеленых зон и затяжной строитель

До того как войти в правительство Петербурга в 2013 году Оганесян работал в "Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации". Там он занимался различными проектами, например, созданием второй сцены Мариинского театра. Этот проект начали реализовывать в 2002 году, а завершили в 2013 году. Стоимость строительства за эти года выросла с 3,8 млрд рублей до 22 млрд рублей. Еще до завершения работ, в 2012 году, Счетная палата РФ выявила по созданию второй сцены театра многочисленные нарушения на сумму 290 млн рублей. ФГУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" тогда заявила, что ответственность за все нарушения несет другой чиновник.

Занимался Оганесян и реконструкцией консерватории им. Римского-Корсакова. Эти работы тоже затянулись на много лет и выросли в цене. Изначально на нее планировали потратить 2,8 млрд рублей, но затем запрос вырос до 6 млрд рублей. Работы начались еще в 2013 году, но пока не завершены. В 2020 году правительство России одобрило выделение на реконструкцию еще 13,6 млрд рублей. По затянувшимся работам тоже завели уголовное дело, но Оганесян к нему отношения не имеет.

При утверждении его кандидатуры в качестве вице-губернатора Оганесян стоически отвечал на все вопросы депутатов и журналистов, а администрация города подчеркивала, что новый чиновник не причастен к проблемам со второй сценой Мариинского театра.

За время своего вице-губернаторства Оганесян запомнился защитой зеленых зон от застройщиков. В частности, в 2014 году он выступал на стороне местных жителей, которые боролись против строительства храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в парке Малиновка.

В 2013 году Оганесян помог отстоять наличие школьного стадиона у гимназии №107. Компания "Проект" на ее месте начала строить жилой дом, из-за чего местные школьники остались без спортивной площадке на свежем воздухе. Оганесян пригласил к себе все конфликтующие стороны: застройщика, чиновников городской и районной администрации и активистов инициативной группы. По итогам встречи стадион решили создать на месте автостоянки за счет застройщика. Его открыли в 2014 году.

Уходил Оганесян из правительства по собственному желанию. Он заявил, что причины ухода из правительства комплексные, в том числе и личные. Однако, источники сообщали о том, что им якобы недовольны в Смольном. До отставки Оганесяна в интернете распространилось видео, на котором некий похожий на чиновника мужчина присутствует на сходке, закончившейся задержанием нескольких человек. Сам Оганесян свое участие в сомнительном мероприятии опроверг, а "Фонтанка" сообщила, что похожим на чиновника человеком на видео на самом деле является освободившимся из мест лишения свободы уголовник из Якутска.

София Саттарова / фото: gov.spb.ru

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