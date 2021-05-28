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17:27

Суд перенёс заседание по делу задержанной сторонницы РСД

фото ЗакС политика Суд перенёс заседание по делу задержанной сторонницы РСД

Куйбышевский районный суд 28 мая отложил рассмотрение по административному протоколу в отношении активистки Российского социалистического движения Ирины Козловой. В деле отсутствовали данные об уведомлении о проведении публичного мероприятия. Заседание перенесено на 2 июня. 

— Отсутствовали сведения о полученной информации из администрации Центрального района о планируемых мероприятиях. Сотрудники полиции эту информацию не сообщили, и суд решил самостоятельно поискать эти доказательства, — рассказал ЗАКС.Ру адвокат из "ОВД-Инфо" Алексей Калугин. 

Адвокат сам попросил отложить заседание для ознакомления с материалами дела, но суд не удовлетворил ходатайство, как и ходатайства о вызове представителя прокуратуры и сотрудников полиции, участвовавших в задержании. 

Сторонницу РСД задержали вечером 27 мая, через четыре дня после пикета в поддержку художницы Юлии Цветковой. Ее доставили в 28 отдел полиции, где составили протокол о нарушении правил организации публичных мероприятий. Ночь до суда Козлова провела в отделе полиции. 

Ранее, за участие в пикетах 23 мая задержали Евгению Сметанкину. Полиция забрала активистку утром 25 мая возле ее дома. Ее также доставили в 28 отдел, где оставили на ночь в ожидании суда. Позже судья удовлетворил ходатайство о вызове полицейских, присутствующих при задержании Сметанкиной. Рассмотрение ее дела перенесли на 2 июня. 

Акция в поддержку Цветковой прошла на Невском проспекте 23 мая. На плакате Козловой было написано "За объективацию получают деньги, за искусство получают сроки". Кроме Козловой, в акции приняло участие ещё семь человек. 

Константин Леньков

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