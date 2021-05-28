Для обслуживания жителей Ленобласти закупили новые кареты неотложной помощи

В Ленинградской области частично обновили парк машин неотложной помощи, сообщает пресс-служба регионального правительства. Больше всего новых автомобилей (30) получила новоявленная столица области - Гатчина, за ней следуют Выборгский район (19), Всеволожск (13) и Приозерск (11).

Машины марки "Лада Ларгус" будут помогать при вызовах на квартирные выезды. Перед началом эксплуатации их украсят символикой того или иного медицинского учреждения, к которому они приписаны. Завотделением неотложной помощи Всеволожской больницы Евгения Обидина призывает не путать скорую помощь с неотложной: последняя работает тогда, когда нет прямой угрозы жизни.

"Раньше бригад неотложной помощи при нашей больнице не было, поэтому сейчас мы занимаемся организационной работой — разрабатываем положение и порядок функционирования службы, должностные инструкции, чек-листы, подбираем специалистов, обеспечиваем их оборудованием и расходными материалам", - рассказала врач.

По ее оценкам, новые транспортные средства выйдут на линию не позднее середины лета.