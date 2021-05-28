Галина Артеменко взяла Гран-при петербургской премии "Золотое перо"

В Петербурге проходит очередная церемония вручения премий "Золотое перо", присуждаемая представителям журналистского сообщества в разных номинациях. По итогам 2020 года Гран-при конкурса досталось автору портала MR7 Галине Артеменко, специализирующейся на социальных проблемах, которая также была среди организаторов стены памяти медиков, погибших в борьбе с коронавирусом.

Победа в номинации "политика и публицистика" досталась корреспонденту Znak.com и автору популярного Telegram-канала "Ротонда" Ксении Клочковой, которая не пришла на мероприятие. Ей в заслугу поставили серию материалов о поправках в Конституцию и голосовании по ним.

Лауреатом премии в специальной номинации "За освещение прав и свобод человека" стал журналист "Фонтанки" Николай Нелюбин, получивший приз из рук городского омбудсмена Александра Шишлова.

Лучшее расследование, по мнению жюри, выпустила команда "Медиазоны" в составе Давида Френкеля, Михаила Зеленского и Максима Литаврина. Получая приз, Френкель поблагодарил со сцены коллег из "Важных историй" и заместителя главреда "Эха Петербурга" Арсения Веснина, которыми в последнее время интересуются силовики. Френкель также напомнил о преследовании бывшего автора "Коммерсанта" Ивана Сафронова, почти год находящегося в СИЗО по делу о госизмене, и о "Команде 29", также испытывающей проблемы с силовыми структурами.

За лучшее освещение социальных проблем премию между собой разделили журналисты "Новой газеты" Серафим Романов, Мария Власова и Василий Третьяков.

фото: Facebook / Галина Артеменко

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