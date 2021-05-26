"Не знаю, кому я перешёл дорогу": Дело журналиста Веснина передали в СК

Дело о клевете, возбуждённое в отношении журналиста "Эха Москвы в Петербурге" Арсения Веснина, передали в Следственный комитет, уведомляет "Команда 29".

Напомним, что Веснин привлёк внимание правоохранителей после сообщения о том, что силовики якобы могли съесть еду, предназначавшуюся для задержанных на январской акции протеста. В МВД это заявление назвали фейком.

Некоторое время назад дело передали в СК, и журналист понадеялся, что на этом интерес к нему сведётся к нулю, однако следователи начали оказывать визиты его родным и друзьям.

"Ко мне домой ходят следователи, также они приходят к моим родителям и соседям – говорят, что ищут меня и им "надо со мной пообщаться". Силовики стали отслеживать мои передвижения, ситуация выглядит тревожно. Более того, поступают сигналы, что Следственный комитет занимается этим по запросу Центра по борьбе с экстремизмом – что, конечно, в нынешней России вызывает вопросы. Не знаю, кому я перешёл дорогу", - сетует Веснин.

На данный момент неясно, по какой статье Веснина могут привлечь к ответственности.

В феврале журналиста вызвали на беседу в полицию. Перед этим он рассказывал, что сотрудники одного из отделов якобы могли съесть еду из ресторана быстрого питания, которая была заказана для задержанных, а последним якобы были переданы лишь остатки.