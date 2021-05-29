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18:00

Матвиенко наградили знаком "За заслуги перед Ленинградской областью"

фото ЗакС политика Матвиенко наградили знаком "За заслуги перед Ленинградской областью"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, приехавшая на Невский международный экологический конгресс, получила награду из рук губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Бывшей главе северной столицы достался почетный знак "За заслуги перед Ленинградской областью", о чем сообщила пресс-служба регионального правительства. По словам Дрозденко, его земляки не просто любят третьего человека в государстве, но и гордятся им.

"Большинство крупных инвестиционных проектов, которые мы реализуем — неизменно находили Вашу поддержку, а некоторые и стартовали именно благодаря Вашей поддержке", - подчеркнул Дрозденко.

В свою очередь, главный сенатор России назвала агломерацию Санкт-Петербурга, включающую область, родной землей. По ее оценке, вверенный Дрозденко регион интенсивно прогрессирует, и посильно помогать ему, находясь в высокой должности, Матвиенко намерена и дальше.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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