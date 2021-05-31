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10:59

Мария Бутина предложила наградить сотрудника ДПС, случайно застрелившего новосибирца

фото ЗакС политика Мария Бутина предложила наградить сотрудника ДПС, случайно застрелившего новосибирца

Журналистка телеканала RussiaToday, член Общественной палаты Мария Бутина оправдала действия сотрудника ДПС, который случайно в ходе задержания смертельно ранил жителя Новосибирской области. Соображениями медиаперсона поделилась у себя в Telegram-канале.

"Защищать этого [стрелявшего] сотрудника ДПС сейчас обязан каждый из нас. Даже если бы то, что случилось, применение табельного оружия, было бы не „непроизвольным выстрелом", а целенаправленным, он был бы на 100% в рамках правого поля. Налицо угроза жизни и здоровью сотрудника полиции, ФЗ „О полиции" в ч.2 ст. 19 однозначно говорит, что предупреждать о применении, если есть опасность, он не обязан. Снимите с него все обвинения и наградите за службу. Иного пути нет", - пишет Бутина.

Журналистка активно выступает за легализацию огнестрельного оружия.

Следует добавить, что уроженка Алтайского края Бутина сходу выиграла праймериз "Единой России" по Кировской области, следует из опубликованной на сайте информации о предварительных результатах голосования.

Напомним, 28 мая на автодороге "Сибирь" инспектор ДПС остановил автомобиль Toyota за превышение скорости. Из машины вышли несколько человек, они попытались скрыться. В СК утверждали, что инспектор случайно выстрелил в голову 19-летнему юноше, который пытался помешать задержанию его знакомого. Молодой человек от полученной травмы скончался.

В отношении инспектора ДПС изначально возбудили уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности). После смерти пострадавшего дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), также ему вменяют нарушение ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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