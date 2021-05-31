Мария Бутина предложила наградить сотрудника ДПС, случайно застрелившего новосибирца

Журналистка телеканала RussiaToday, член Общественной палаты Мария Бутина оправдала действия сотрудника ДПС, который случайно в ходе задержания смертельно ранил жителя Новосибирской области. Соображениями медиаперсона поделилась у себя в Telegram-канале.

"Защищать этого [стрелявшего] сотрудника ДПС сейчас обязан каждый из нас. Даже если бы то, что случилось, применение табельного оружия, было бы не „непроизвольным выстрелом", а целенаправленным, он был бы на 100% в рамках правого поля. Налицо угроза жизни и здоровью сотрудника полиции, ФЗ „О полиции" в ч.2 ст. 19 однозначно говорит, что предупреждать о применении, если есть опасность, он не обязан. Снимите с него все обвинения и наградите за службу. Иного пути нет", - пишет Бутина.

Журналистка активно выступает за легализацию огнестрельного оружия.

Следует добавить, что уроженка Алтайского края Бутина сходу выиграла праймериз "Единой России" по Кировской области, следует из опубликованной на сайте информации о предварительных результатах голосования.

Напомним, 28 мая на автодороге "Сибирь" инспектор ДПС остановил автомобиль Toyota за превышение скорости. Из машины вышли несколько человек, они попытались скрыться. В СК утверждали, что инспектор случайно выстрелил в голову 19-летнему юноше, который пытался помешать задержанию его знакомого. Молодой человек от полученной травмы скончался.

В отношении инспектора ДПС изначально возбудили уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности). После смерти пострадавшего дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), также ему вменяют нарушение ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).