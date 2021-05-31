СК возбудил новые дела в отношении россиян и украинцев из-за фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

Следственный комитет объявил о возбуждении нескольких уголовных дел о публикации фотографий нацистских преступников на сайте "Бессмертного полка" в мае 2021 года.

Дела возбуждены по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Среди фигурантов - житель Оренбургской области Андрей Акимов, Сергей Сахаров из Томской области, а также жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух. По версии следствия, они в рамках онлайн-акции "Бессмертного полка" разместили заявки со сведениями и фотографиями Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса, Андрея Власова.

"Такие действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных Нюрнбергским трибуналом", - заявили в СК.

Также ведется проверка в отношении жителя Свердловской области Алексея Пономарева. Его СК подозревает в том, что он пытался разместить "фотографию лица, не имеющего отношения к победе советского народа над гитлеровской Германией".

В 2020 году СК возбудил десяток подобных уголовных дел после того, как акция "Бессмертный полк" была проведена онлайн из-за эпидемии коронавируса. Одного фигуранта дела оштрафовали на 120 тысяч рублей, другого приговорили к 200 часам обязательных работ. Преподавателя из Читы оштрафовали на 150 тысяч, а жителя Воронежа - на 90 тысяч.