Суд в Новосибирске арестовал сотрудника ДПС, по случайности застрелившего 19-летнего юношу

Центральный райсуд Новосибирска отправил в СИЗО сроком на один месяц и 29 дней сотрудника ДПС, который случайно при задержании выстрелил в голову 19-летнему молодому человеку, позднее скончавшемуся от полученной травмы, пишет ТАСС.

В новосибирском управлении Следственного комитета ранее известили, что 28 мая наряд ДПС остановил автомобиль для установления личности водителя, и поскольку последний оказывал сопротивление его силой увели в служебную машину. Этому попытался воспрепятствовать его знакомый: как следствие обвиняемый решил задержать и его, достав при этом табельное оружие. В ходе потасовки силовик случайно спустил курок, и пуля ранила молодого человека в голову. Впоследствии он скончался в больнице.

В отношении инспектора ДПС изначально возбудили уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности). После смерти пострадавшего дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), также ему вменяют нарушение ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).