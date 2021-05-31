18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

31 мая, 19:17

Лидера "Левого сопротивления" Полюдову приговорили к шести годам колонии

фото ЗакС политика Лидера "Левого сопротивления" Полюдову приговорили к шести годам колонии

Второй западный окружной военный суд в Москве приговорил лидера "Левого сопротивления" Дарью Полюдову к шести годам колонии общего режима, сообщает адвокат Леонид Соловьев, который сотрудничает с проектом "Сетевые свободы".

Суд признал Полюдову виновной в нарушении ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма в интернете) и ч. 1 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности ). 

Также суд запретил Полюдовой работать в СМИ, организовывать массовые мероприятия и публиковать посты в интернете в течение четырех лет.

Напомним, прокуратура запрашивала для Полюдовой семь лет колонии. 

Полюдову обвиняли в призывах к терроризму из-за заметок во "ВКонтакте", в которых она якобы оправдывает деятельность Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, и из-за высказываний о "лубянском стрелке" Евгении Манюрове, открывшем стрельбу в декабре 2019 года возле здания ФСБ в Москве. 

 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

31 мая, 18:57 В 2020 году Петербург приобрёл 56 вагонов метро, 349 автобусов, 142 троллейбуса и 13 трамваев

31 мая, 18:55 Евангелисты снова просят отдать им здание на Английской набережной

31 мая, 18:28 Беглов: Акцию "Мой герой" необходимо сделать ежегодной

31 мая, 18:27 Петербургский суд запретил доступ к сайту с экскурсиями по крышам

31 мая, 17:28 В Коми завели дело о загрязнении вод из-за разлива нефтепродуктов

31 мая, 17:14 Повелий оказался самым богатым руководителем районной администрации в Петербурге

31 мая, 16:57 Беглов одобрил создание природного заказника "Шунгеровский" в Петродворцовом районе

31 мая, 16:31 Прокурор запросил 7 лет колонии для лидера "Левого сопротивления" Полюдовой

31 мая, 15:56 Петроградский ЖКС оштрафовали на 100 тысяч рублей за несогласованную батарею в доме Винцеля

31 мая, 14:44 В Кремле призвали не искать виноватых в сверхдоходах металлургов на 100 млрд рублей


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
2:08 Андрея Пивоварова повезли на обыск в его квартиру

31 мая, 23:17 Андрея Пивоварова отвезут в Краснодар - там на него завели дело за сотрудничество с нежелательной организацией

31 мая, 21:57 Пивоварова повезли в СК на допрос

31 мая, 21:14 Пролетели мимо праймериз

31 мая, 20:42 В Пулково с рейса сняли Андрея Пивоварова

31 мая, 20:29 Число пациентов с COVID-19 в Петербурге выросло на 11% за неделю

31 мая, 19:52 На журналистку "Медузы" Сафонову составили протокол о работе на митинге без аккредитации МИДа

31 мая, 19:38 Горожанко об обвинениях ФБК*: Если подадут в суд, буду защищаться

31 мая, 19:17 Лидера "Левого сопротивления" Полюдову приговорили к шести годам колонии

31 мая, 18:57 В 2020 году Петербург приобрёл 56 вагонов метро, 349 автобусов, 142 троллейбуса и 13 трамваев

31 мая, 18:55 Евангелисты снова просят отдать им здание на Английской набережной

31 мая, 18:52 Беглов счел преждевременным обсуждать судьбу Конюшенного ведомства с петербуржцами

31 мая, 18:28 Беглов: Акцию "Мой герой" необходимо сделать ежегодной

31 мая, 18:27 Петербургский суд запретил доступ к сайту с экскурсиями по крышам

31 мая, 17:50 "В РФ справедливости добиться сложно": Сторонники Навального хотят засудить Горожанко через ЕС

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru