Лидера "Левого сопротивления" Полюдову приговорили к шести годам колонии

Второй западный окружной военный суд в Москве приговорил лидера "Левого сопротивления" Дарью Полюдову к шести годам колонии общего режима, сообщает адвокат Леонид Соловьев, который сотрудничает с проектом "Сетевые свободы".

Суд признал Полюдову виновной в нарушении ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма в интернете) и ч. 1 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности ).

Также суд запретил Полюдовой работать в СМИ, организовывать массовые мероприятия и публиковать посты в интернете в течение четырех лет.

Напомним, прокуратура запрашивала для Полюдовой семь лет колонии.

Полюдову обвиняли в призывах к терроризму из-за заметок во "ВКонтакте", в которых она якобы оправдывает деятельность Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, и из-за высказываний о "лубянском стрелке" Евгении Манюрове, открывшем стрельбу в декабре 2019 года возле здания ФСБ в Москве.