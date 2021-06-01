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11:59

Организаторы ПМЭФ извинились перед омбудсменом по малому бизнесу, предложив ей бесплатное участие в форуме

фото ЗакС политика Организаторы ПМЭФ извинились перед омбудсменом по малому бизнесу, предложив ей бесплатное участие в форуме

Организаторы Петербургского международного экономического форума повинились перед омбудсменом по малому и среднему бизнесу Анастасией Татуловой и предложили ей принять участие в мероприятии на безвозмездной основе, известил в разговоре с РИА "Новости" представитель Росконгресса.

Он уточнил, что Татуловой предоставляется бесплатное участие в ПМЭФ как уполномоченной по правам "малых" предпринимателей, бизнесменам, в свою очередь, придётся заплатить по 25 тысяч рублей.

Накануне омбудсмен посетовала на то, что организаторы форума сначала позвали её принять участие в качестве спикера на сессии "НЭП 2.0. Как обеспечить экономический рост в каждом доме?", а потом попросили оплатить билет, стоимость которого, напомним, варьируется от 840 до 960 тысяч рублей. "Вообще огонь идея — звать предпринимателей поговорить с чиновниками за деньги. Хочешь мнение высказать — заплати миллион — помоги стране", - иронизировала Татулова.

ПМЭФ-2021 пройдет 2 – 5 июня в очном формате после перерыва, который был сделан в 2020 году из-за эпидемии коронавируса.

Фото: Росконгресс / Дмитрий Андреев

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