"Огонь идея": Омбудсмен по малому бизнесу не станет выступать на ПМЭФ из-за требования оплатить билет

Омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, по совместительству - основательница сети кафе "Андерсон", Анастасия Татулова отказалась участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) после того, как с неё, приглашенного спикера, начали требовать оплатить членский взнос за участие в мероприятии.

У себя в Facebook она разместила скрин официального приглашения на ПМЭФ за подписью советника главы государства Антона Кобякова. Изначально планировалось, что она выступит 3 июня на сессии "НЭП 2.0. Как обеспечить экономический рост в каждом доме?".

Однако спустя некоторое время Татуловой пришло послание от организаторов, в котором они заявили, что "участие в деловой программе в качестве спикера не освобождает и не даёт никаких особых условий оплаты", в связи с чей ей необходимо в качестве "регистрационного взноса" купить стандартный или премиум-билет. Следует напомнить, что первый стоит 840 тысяч рублей, а второй, гарантирующий участие во встрече с Владимиром Путиным, - 960 тысяч рублей.

Возмутившись, омбудсмен отказалась от участия в ПМЭФ.

"Вообще огонь идея — звать предпринимателей поговорить с чиновниками за деньги. Хочешь мнение высказать — заплати миллион — помоги стране", - иронизирует Татулова. В комментариях к заметке эксперт проекта Forbes for Business Дмитрий Волошин сообщил, что выступит на форуме, не платя за билет. То же сообщил и бизнесмен Андрей Ковалёв.

ПМЭФ-2021 пройдет 2 – 5 июня в очном формате после перерыва, который был сделан в 2020 году из-за эпидемии коронавируса.

Из-за мер безопасности всем участникам, журналистам и волонтерам придется сдавать тест на COVID-19 за свой счет.

Фото: Росконгресс / Дмитрий Андреев