Ройзман бойкотирует Rammstein: группа игнорирует срок активисту за репост ее клипа

Политик Евгений Ройзман выступил с резкими заявлениями относительно немецкой группы Rammstein, которая не вступается за архангельского "навальниста" Андрея Боровикова, получившего срок в колонии за репост их старого "порнографического" клипа. По мысли Ройзмана, у сверхпопулярной команды были все возможности для того, чтобы поднять волну возмущения по всему миру и повлиять на российское правосудие, однако музыканты предпочли не проявлять активности в связи с делом Боровикова.

"Они могли стадионы собирать в его поддержку. Они могли так качнуть общественное мнение, чтобы все поняли, что вот такие сроки и просто сроки за это давать себе дороже. Но они этого не сделали. Я считаю как предательство своих поклонников. И для меня лично "Рамштайн" – всё, давай до свидания. То есть они бросили человека в этой ситуации", - рассудил политик в авторской радиопрограмме.

На своем персональном YouTube-канале бывший мэр Екатеринбурга высказался еще резче и категоричнее: он несколько раз повторил, что в его понимании участники Rammstein струсили, "засунув себе языки" в область телесного низа.

Напомним, что речь идет о репосте "ВКонтакте" семилетней давности клипа на песню Pussy, за который экс-глава штаба Навального в Архангельске получил 2,5 года колонии общего режима. Лидер немецкой группы Тиль Линдеманн в конце мая признался, что "не хочет обсуждать эту тему".