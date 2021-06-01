Суд оштрафовал главу центра "Насилию.нет" на 150 тысяч рублей за нарушение закона об "иноагентах"

Перовский райсуд Москвы выявил нарушение закона об НКО-иностранных агентах в деятельности главы центра "Насилию.нет" Анны Ривиной и в связи с этим решил оштрафовать её на 150 тысяч рублей, информирует "МБХ медиа".

Ривиной инкриминировали ч. 1 ст. 19.34 КоАП. Её адвокаты намерены оспорить решение суда.

Напомним, кризисный центр "Насилию.нет" был внесён в реестр НКО-"иноагентов" 29 декабря 2020 года. 14 апреля обозначенный суд впервые оштрафовал организацию на 300 тысяч рублей за нарушение закона об "иноагентах": причина - центр самостоятельно не подал документы на внесение в реестр "НКО-иностранных агентов".