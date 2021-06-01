Подземный переход возле "Лахта центра" построят за 1,28 млрд рублей

Петербургское правительство заключило контракт на строительство подземного перехода, который должен будет связать небоскреб "Лахта центр" с железнодорожной платформой Новая Лахта под Приморским шоссе. Подрядчиком контракта на сумму 1,28 млрд рублей стало АО "Трест", сообщает пресс-служба Смольного. Работы должны будут завершиться к середине ноября 2023 года.

Проект предполагает строительство пяти выходов, в том числе к остановкам общественного транспорта. Переход также оборудуют инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями - в том числе, лифтами. В сообщении подчеркивается, что строительство во многом задумывалось на перспективу: в планы чиновников входит строительство магистрали М-32 и новой станции метро "Лахта".

Напомним, что в мае руководство "Газпрома" представило проект строительства 703-метрового небоскреба неподалеку от "Лахта центра", вызвавший протест со стороны градозащитного сообщества.