"Наш город - не город небоскрёбов": Вишневский в ЗакСе раскритиковал "Лахта-центр 2"

Депутат от партии "Яблоко" Борис Вишневский на заседании Заксобрания 26 мая раскритиковал проект 700-метровой башни "Лахта-центр 2", которую "Газпром" планирует построить в Петербурге.

Уже действующий небоскрёб "Лахта-центр" парламентарий назвал "башней Саурона", а новый объект "ещё более чудовищным проектом". Он заявил, что власти Петербурга и госкорпорация бросили вызов городскому сообществу.

- Наш город - не город небоскрёбов. Наш город совсем другой, - сказал Вишневский.

Он также добавил, что ему сложно давать оценку этому проекту в парламентских выражениях.

- Куда лучше оценку этому бы дал Зигмунд Фрейд или покойный сексолог Лев Щеглов, - отметил "яблочник".

Напомним, проект "Лахта-центр 2" был представлен накануне. В случае реализации это будет второй по высоте небоскрёб в вире. Как объяснил автор проекта Тони Кеттл, высота спиральной башни "символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее".

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.